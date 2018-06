Esporte Guardiola rebate acusações de racismo de Yaya Touré: 'Ele sabe que não sou' O marfinense destacou que o treinador finge não nenhum problemas, mas que não acredita que o comandante dará muito espaço para atletas africanos

Treinador do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola rebateu neste domingo (10) as acusações de racismo feitas pelo marfinense Yaya Touré, jogador dirigido por ele tanto no clube inglês quanto no Barcelona. "Ele sabe que não sou (racista)", disse o treinador, em entrevista à televisão espanhola TV3. "O que você quer que eu faça? Estivemos juntos por dois anos, ...