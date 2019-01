Esporte Guardiola indica volta de De Bruyne e pede para City aproveitar grande chance O time de Manchester volta a campo nesta quinta-feira (3), onde irá enfrentar o líder da competição, o Liverpool, às 18 horas (de Brasília)

O retorno de Kevin de Bruyne pode ser a principal aposta do Manchester City para superar o Liverpool, nesta quinta-feira (3), às 18 horas (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Na véspera do confronto em Manchester, o técnico Pep Guardiola revelou que o meia belga participou do treinamento da equipe e agora será reavaliado para definir se terá condições d...