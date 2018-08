Esporte Grupo de torcedores do Goiânia se juntam para fazer melhorias na Vila Olímpica O mutirão está sendo organizado pela Associação dos Torcedores do Goiânia (ATG)

Enquanto o time faz boa campanha na Divisão de Acesso – está em 3º lugar na classificação geral –, a Associação dos Torcedores do Goiânia (ATG) também se movimenta e realiza nesta sexta-feira, às 9 horas, um mutirão de melhorias na Vila Olímpica. A iniciativa visa reformar as dependências das escolinhas do clube e das categorias de base, com pintura e reparos de vestiários, a...