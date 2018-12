Esporte Grupo de investimento de Piqué adquire time de futebol em Andorra Fundado em 1942, FC Andorra atualmente joga na quinta divisão da Espanha e disputou a terceira divisão nacional nos anos 1980 e 1990

Um grupo de investimento liderado pelo zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, comprou o FC Andorra, um clube de futebol do pequeno país de Andorra, que joga nas divisões inferiores da Espanha. Piqué disse em um comunicado que o grupo de investimento Kosmos assumiu o controle da equipe após os sócios do clube aprovarem a venda. O FC Andorra, fundado em 1942, joga atualm...