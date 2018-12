Esporte Griezmann faz 2, Atlético de Madrid bate Valladolid e se iguala ao Barça na ponta O time de Madrid se igualou ao líder Barcelona, com 31 pontos, porém fica atrás pelo critério de desempate

Graças a dois gols marcados pelo atacante francês Antoine Griezmann, sendo o último deles aos 35 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid venceu o Valladolid por 3 a 2, neste sábado (15), fora de casa, e se igualou ao Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol, com 31 pontos. O Barça, porém, está em vantagem nos critérios de desempate e ainda jogará nest...