Esporte Griezmann e Varane são poupados no treinamento da França, mas não preocupam "Bleus" disputarão contra o Uruguai, nesta sexta (6), às 11 horas (de Brasília), em Nijni Novgorod, uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo da Rússia

O atacante Antoine Griezmann e o zagueiro Raphael Varane foram poupados no treinamento da França nesta segunda-feira, mas não preocupam o técnico Didier Deschamps para o duelo contra o Uruguai, nesta sexta, às 11 horas (de Brasília), em Nijni Novgorod, pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Jogador do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann sente pequen...