Esporte Gre-Nal revive polêmica do 1º turno Duas equipes gaúchas vão voltar a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro

Um turno depois de polêmica declaração do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, que após empate por 0 a 0 no último Gre-Nal disse que o Internacional jogou como “time de 2ª Divisão”, as duas equipes gaúchas vão voltar a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, competição em que ambas brigam pelo título. O duelo será às 16 horas deste domingo (9), no Beira-Rio.Além da vantagem por...