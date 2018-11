Esporte Grazieli e Jucielen perdem e Brasil deixa o Mundial de Boxe sem medalha Com quatro brasileiras disputando a competição, nenhuma conseguiu chegar as fases mais agudas do torneio

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Boxe nesta terça-feira (20), e sem medalhas. Grazieli de Jesus e Jucielen Romeo foram as que chegaram mais próximas de um lugar no pódio na competição que está sendo realizada em Nova Délhi, na Índia, mas acabaram derrotadas nas quartas de final. As duas dependiam de apenas mais um triunfo para garantir ao menos a meda...