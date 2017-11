Grêmio vence o Lanús e conquista o tri da América

Teve de tudo um pouco, nesta quarta-feira (29), no estádio La Fortaleza, casa do Lanús, na Argentina. Festa antes e depois do jogo, drama nos minutos finais, emoção e título gremista após o apito final. O tricolor gaúcho venceu, pela terceira vez em sua história, a Copa Libertadores da América. A taça de 2017 se junta aos troféus conquistados em 1983 e 1995.

A vitória de 2 a 1, mesmo com 10 jogadores em campo, foi o suficiente para a equipe brasileira deixar Buenos Aires campeã do maior torneio continental. No agregado, o placar de 3 a 1.

Apesar de jogar fora de casa, o Grêmio se sentiu como estivesse jogando em sua Arena. Marcou em cima, pressionou e criou as melhores oportunidades de gols, desde o começo do jogo. Os atacantes Lucas Barrios e Fernandinho tiveram as primeiras chances, nada que passasse pelo goleiro Andrada.

A insistência tricolor teve resultado aos 27 minutos do 1º tempo, quando Fernandinho aproveitou bobeada da defesa do Lanús, roubou a bola no meio-campo, disparou e, na saída do goleiro do time grená, soltou uma bomba para abrir o placar e deixar o Grêmio ainda mais perto do título.

Não demorou muito para o marcador ser ampliado pela equipe brasileira e com direito a golaço. Após toque de Jaílson, o meia-atacante Luan fez fila na defesa argentina e teve frieza para tocar por cima do goleiro do Lanús: 2 a 0, na primeira etapa, para a loucura dos quase 5 mil gremistas que compareceram ao estádio La Fortaleza.

Como esperado, o 2º tempo foi de amplo domínio do Lanús. A equipe da casa voltou marcando no campo de ataque e, apesar de dar espaços no campo de defesa, criou mais oportunidades de gols e foi recompensada aos 26 minutos da etapa final. Após cobrança de pênalti, Sand, artilheiro da Libertadores com 9 gols, diminuiu o marcador, que não foi alterado até o apito final. O volante Ramiro, por reclamação, foi expulso nos minutos finais do jogo.

O resultado foi ainda mais histórico para o técnico Renato Gaúcho. O treinador e ídolo da equipe de Porto Alegre se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão da Libertadores como jogador (1983) e técnico (2017).



O título conquistado pelo Grêmio coloca o time gaúcho ao lado de São Paulo e Santos como os maiores campeões brasileiros da Libertadores e garante, ao tricolor, uma vaga no Mundial de Clubes, que será realizado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 6 e 16 de dezembro. A estreia do time comandado por Renato Gaúcho será no dia 12, contra o vencedor do confronto entre Pachuca (México) e Wydad Casablanca (Marrocos).