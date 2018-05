Esporte Grêmio vence Monagas, lidera grupo e garante vaga nas oitavas da Libertadores Em jogo com final eletrizante, tricolor gaúcho bate Monagas, se garante nas oitavas e busca garantir 1º lugar do grupo na última rodada

Sem a mesma facilidade do primeiro jogo contra o Monagas, em casa, o Grêmio voltou a derrotar o time venezuelano, desta vez por 2 a 1 na noite desta terça-feira (15), na cidade de Maturín, na Venezuela. O triunfo garantiu a classificação da equipe gaúcha às oitavas de final da Copa Libertadores e manteve o time ao topo do Grupo A. Com sua defesa titular, mas seu mei...