Grêmio vê vitória escapar. Fla e Timão estreiam nesta quarta-feira na Libertadores

O Grêmio dominou a partida contra o Defensor e pressionou o adversário até abrir o marcador com Maicon, na etapa final. Mas vacilou quatro minutos depois e cedeu o empate por 1 a 1 nesta terça-feira, no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai, na estreia das equipes no Grupo 1 da Copa Libertadores. Atual campeão, o time tricolor volta a campo na competiç...