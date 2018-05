Esporte Grêmio sofre, mas vence Defesor e garante a liderança do Grupo 1 Com gol de Luan, gaúchos batem time uruguaio e somam mais 3 pontos

O Grêmio sofreu para furar a retranca do Defensor e precisou encarar as vaias de seus poucos torcedores que foram à Arena em Porto Alegre na noite gelada desta quarta-feira. Mas em chute de fora da área de Luan aos 20 minutos do segundo tempo, o time tricolor garantiu a vitória por 1 a 0 sobre os uruguaios pela última rodada do Grupo 1 da Libertadores. O resultado c...