Esporte Grêmio sai atrás do placar duas vezes, vira contra o Ceará e reage no Brasileirão Tricolor passa dificuldade, mas arranca vitória e segue em busca das primeiras colocações

Após ficar duas vezes atrás do placar, o time do Grêmio encontrou forças para buscar a virada diante do Ceará, por 3 a 2, em partida disputada na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão. O resultado recolocou o Grêmio na briga pela liderança. O time gaúcho soma 47 pontos, a quatro do São Paulo, que, no sábado, empatou com o América-MG por 1 a 1. Já o Cea...