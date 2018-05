Esporte Grêmio pressiona, perde chances e fica no 0 a 0 com o Fluminense Se tivesse vencido, o Flu poderia ter dormido na liderança

No duelo entre dois times em bom momento no Brasileirão, o Grêmio até tentou fazer valer a condição de mandante na noite desta quarta-feira. Mas parou na retranca do Fluminense e ficou no 0 a 0, em Porto Alegre, pela oitava rodada. Superior em campo durante a maior parte do jogo, o time gaúcho acumulou chances desperdiçadas e perdeu a oportunidade de encostar nos líde...