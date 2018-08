Esporte Grêmio oficializa transferência do volante Jailson para o Fenerbahçe Jogador foi importante nas conquistas recentes do clube gaúcho

O Grêmio informou nesta sexta-feira (31) que negociou o volante Jailson com o Fenerbahçe, da Turquia. O jogador de 22 anos foi aprovado nos exames médicos no novo clube e não teve o valor de sua contratação revelado. O site oficial do Fenerbahce publicou fotos de Jailson ao lado de um dirigente da equipe. O atleta aparece com a camisa de número 32 nas mãos e, em ...