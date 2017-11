Grêmio mais perto do tri

Com as estrelas do meia Cícero e do técnico Renato Gaúcho em alta, o Grêmio saiu na frente na luta pelo seu terceiro título da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (22), em um jogo tenso disputado na Arena Grêmio, em Porto Alegre, o time brasileiro derrotou o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, na partida de ida da final da competição continental. A vitória dá uma va...