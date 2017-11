Grêmio inscreve Maicon, mas deixa Cícero e Douglas de fora do Mundial de Clubes

Um dia depois de o Grêmio vencer a Copa Libertadores e fechar a lista de participantes do Mundial de Clubes, a Fifa divulgou nesta quinta-feira (30) a relação dos jogadores inscritos dos sete clubes que disputarão o torneio nos Emirados Árabes Unidos, no próximo mês.



A comissão técnica do Grêmio surpreendeu ao incluir o volante Maicon na lista e deixar os meias Cícero e Douglas de fora. Maicon entrou na lista do técnico Renato Gaúcho mesmo voltando de lesão no tendão de Aquiles. Douglas pouco jogou neste ano, por conta de uma série de lesões.



Já Cícero está em boas condições físicas. Até marcou o gol gremista no jogo de ida da final da Copa Libertadores, na quarta-feira passada. Mas não pôde entrar na lista porque foi contratado somente em setembro. Para entrar em competições internacionais, a Fifa exige a contratação até agosto, que foi quando se encerrou a última janela de transferências.



O Grêmio poderá ter que fazer corte na equipe nos próximos dias, após os exames realizados em Arthur. O volante sofreu uma entorse no tornozelo direito no segundo duelo contra o Lanús, na noite de quarta, e ainda precisa ser reavaliado. Dependendo da gravidade da contusão, poderá ficar de fora do Mundial.



O clube gaúcho fará a sua estreia na competição já nas semifinais, no dia 12 de dezembro, uma terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, contra o vencedor das quartas de final entre Pachuca, do México (campeão da Concacaf), e Wydad Casablanca, do Marrocos (África).



Se vencer, o provável adversário na grande final é o Real Madrid. O clube espanhol não surpreendeu na sua lista para o Mundial, incluindo o craque Cristiano Ronaldo e os brasileiros Marcelo e Casemiro.