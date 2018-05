Esporte Grêmio ganha fora do Ceará por 1 a 0 e pula para o quinto lugar no Brasileirão Com gol de Thonny Anderson, tricolor confirma domínio sobre cearenses e vencem fora de casa

O Grêmio venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, e subiu para a quinta posição no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. Depois de um primeiro tempo pouco efetivo e falha da arbitragem em não assinalar um pênalti em Everton no início da etapa final, o time gaúcho chegou ao gol da vitória aos 35 minutos do segundo tempo com Thonny Anderson, q...