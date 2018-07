Esporte Grêmio ganha de virada e impede São Paulo de virar líder do Brasileirão

O Grêmio impediu o São Paulo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Com grande atuação individual do atacante Everton, autor de dois gols, os gaúchos bateram os paulistas de virada, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, em duelo válido pela 15ª rodada. Diego Souza marcou para os são-paulinos. O resultado levou o time treinado por Renato Gaúcho para a quar...