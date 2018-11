Esporte Grêmio esquece a Copa Libertadores e ganha do Atlético-MG por 1 a 0 em BH Resultado manteve os gaúchos ainda em quinto lugar, mas agora com 55 pontos, bem perto de seus concorrentes mais diretos e que vão estar em campo neste domingo: São Paulo (56), Internacional (58) e Flamengo (59)

Fora da briga pelo título da Copa Libertadores, o Grêmio voltou à dura realidade do Campeonato Brasileiro. Na luta para ficar entre os quatro primeiros colocados, o time gaúcho venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada. O resultado manteve o Grêmio ainda em quinto lugar, mas agora com 55 pontos, bem pe...