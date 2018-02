Grêmio e Iporá fazem duelo de surpresas em Anápolis

Grêmio Anápolis e Iporá fazem campanhas surpreendentes no Goianão. As duas equipes começaram o Estadual como candidatas ao rebaixamento, mas estão brigando por vaga na fase semifinal. Com campanhas parecidas, os times entram em campo nesta quinta-feira (15), às 20h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

Após a vitória no duelo local contra a Anapolina, o Grêmio Anápolis quer embalar e conquistar pela primeira vez duas vitórias consecutivas. Para isso, o técnico Edson Júnior irá manter praticamente a mesma base da última rodada. A única mudança deve ser a entrada do atacante Yago Amaral, que marcou o gol da vitória contra a Anapolina, no lugar de Assuério.

O Iporá está há três partidas sem perder, mas vem de dois empates consecutivos e quer voltar a vencer no Estadual.

O time aposta na bola parada e também em um dos artilheiros do campeonato Goiano, o meia Elias, que marcou 4 gols.

Para o duelo, o Lobo Guará deve manter o esquema com três volantes, mas o treinador Everton Goiano irá mudar um dos homens de marcação. Bosco cumpriu suspensão na última rodada e volta ao time titular entrando na vaga de Adrian Gama.

Na classificação, o Grêmio Anápolis ocupa a 3ª colocação do Grupo B, com 11 pontos. Já o Iporá também está na 3ª colocação, mas do Grupo A, com 10 pontos.