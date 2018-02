Grêmio e Iporá empatam sem gols pelo Goianão

Grêmio Anápolis e Iporá, que fazem campanhas praticamente idênticas no Estadual, mediram forças nesta quinta-feira, em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. O equilíbrio de ambos se refletiu no resultado - empate por 0 a 0, em jogo de poucas chances e no qual o Iporá voltou a reclamar da arbitragem por causa da anulação de um gol, marcado no segundo tempo por Júnior Bran...