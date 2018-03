Grêmio e Galo fazem duelo caseiro

Após a derrota no clássico, diante da Anapolina, por 3 a 1, o Anápolis terá outro confronto caseiro para tentar se recuperar no Goianão. Desta vez, o Galo irá enfrentar o Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. O duelo ocorre neste domingo, às 16 horas. Com 15 pontos, o Grêmio Anápolis está brigando por uma vaga na fase semifinal do Estadual. Para continuar so...