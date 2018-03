Grêmio e Barcelona selam acordo por Arthur

O volante goiano Arthur, de 21 anos, teve sua transferência para o Barcelona, da Espanha, selada nesta quinta-feira (8). O jogador, que atualmente veste a camisa do Grêmio e conquistou a Taça Libertadores no ano passado pela equipe gaúcha, deve ir para o clube europeu apenas no final da temporada no Brasil.

De acordo com o Globoesporte.com, a negociação foi finalizada conforme havia sido feita desde o início. Será realizado o pagamento de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 120 milhões), com a possibilidade de mais 10 milhões de euros (R$ 40 milhões), que virão do rendimento do atleta. Com isso, o valor da transferência pode chegar aos R$ 160 milhões. O Grêmio ficará com 60% do valor da transação. O restante será dividido entre os investidores e a família do volante goiano.

O anúncio oficial ainda depende de um ajuste no contrato sobre o pagamento de impostos e da assinatura das partes envolvidas (Arthur, Grêmio e Barcelona).