Esporte Grêmio e Barcelona chegam a acordo e antecipam saída de Arthur O meia goiano jogará pelo clube espanhol a partir da próxima temporada europeia: agosto de 2018

O goiano Arthur, meio-campista do Grêmio, jogará pelo Barcelona a partir da próxima temporada europeia - agosto. O acerto com o clube espanhol já havia sido divulgado, mas existia a chance do jogador permanecer até o final de 2018 no time gaúcho. Em uma reunião, entre a direção gremista e representante do clube espanhol, ficou acertado a antecipação da chegada de Ar...