Grêmio e Atlético-GO empatam na arena do tricolor gaúcho

O Dragão até saiu na frente do placar, mas cedeu o empate, 1 a 1, com o Grêmio e terminará a Série A do Campeonato Brasileiro na última colocação. Com o resultado, o Atlético chegou aos 35 pontos na tabela de classificação e não pode alcançar mais a Ponte Preta, 19ª colocada e também rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio segue na 2ª colocação com 62 pontos, mas pode ser ultrapassado por Santos e Palmeiras no complemento da rodada.

O meia Andrigo abriu o placar para o Atlético aos 24 minutos do 2º tempo, mas o Grêmio chegou ao empates dois minutos depois com Lucas Poletto, que tinha entrado no time gaúcho no início do 2º tempo.

O Atlético volta a campo no próximo domingo, às 17 horas, quando se despede da Série A do Campeonato Brasileiro enfrentando o Fluminense, às 17 horas, no Estádio Olímpico. Os zagueiros Gilvan e William Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O Grêmio viaja para a Argentina onde faz o segundo jogo da final da Copa Libertadores da América contra o Lanús (ARG), quarta-feira, às 21h45. O tricolor gaúcho fecha sua participação na Série A contra o Atlético (MG), domingo, às 17 horas, em Belo Horizonte.

O jogo

Já rebaixado, o Atlético entrou em campo sem pressão. O Dragão tentava desfrutar dos últimos minutos do clube na Série A. Mesmo fora de casa, o time atleticano era melhor que o Grêmio, que estava com time reserva.

O Atlético até que finalizou mais que o Grêmio no 1º tempo. As primeiras chances foram com o volante Igor, que tentou duas vezes de fora da área. Andrigo, Luiz Fernando, Gilvan e Diego Rosa também tiveram chances claras, mas desperdiçaram. As equipes foram para os vestiários com o placar inalterado. O Grêmio pouco produziu.

Melhor na partida, o Atlético abriu o placar aos 24 minutos do 2º tempo. Diego Rosa passa a bola para Andrigo e o meia chuta rasteiro. A entra no cantinho direito. Só que o Dragão nem teve tempo para comemorar. Aos 26, Lucas Poletto pegou rebote e empatou de cabeça.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ)

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Conrado; Cristian (Lucas Poletto), Machado (Vico), Kaio e Patrick (Jean Pyerre); Dionathã e Beto da Silva. Técnico: Renato Gaúcho

Atlético: Klever; Jonathan, William Alves, Gilvan e Breno Lopes; André Castro, Igor (Jefferson Nem), Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Diego Rosa (Alison). Técnico: João Paulo Sanches

Gols: Andrigo aos 24' do 2º tempo (Atlético); Lucas Poletto aos 26' do 2º tempo (Grêmio)

Cartões amarelos: Leonardo, Machado (Grêmio); William Alves (Atlético)

Público: 6.783 pagantes