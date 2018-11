Esporte Grêmio conta com grande falha de Martín Silva, bate o Vasco e entra no G4 Com 58 pontos, o tricolor assumiu a 4ª colocação, já a equipe carioca permanece com 38 pontos, na 15ª posição

Determinado a buscar uma vaga no G4 (zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores), o Grêmio contou com uma grande falha do goleiro Martín Silva para vencer o Vasco por 2 a 1, neste domingo (11) à tarde em sua arena pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro tentou encaixar um chute de longe de Matheus Henrique e engoliu um "frango" aos 49 minutos d...