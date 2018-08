Esporte Grêmio bate o Corinthians e terá de secar seu rival

Com um belo gol do atacante Everton, aos 9 minutos do segundo tempo, o Grêmio bateu o Corinthians por 1 a 0, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando no Itaquerão, em São Paulo, os gremistas conseguiram êxito na tática proposta de esperar por erros do adversário. A vitória coloca o tricolor gaúcho na 3ª posição provisória, com 36 pont...