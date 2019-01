Esporte Grêmio anuncia contratação do volante Rômulo por empréstimo O volante chega com contrato de empréstimo de uma temporada com a equipe gaúcha

Rômulo é o primeiro reforço do Grêmio para a temporada 2019. Nesta quinta-feira (3), a diretoria do clube gaúcho anunciou a contratação do volante, que estava no Flamengo e chegou ao time cedido por empréstimo até o fim do ano. Além de Rômulo, o Grêmio deve oficializar nas próximas horas a contratação de outro jogador que está no futebol do Rio. Se trata do goleiro ...