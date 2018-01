Grêmio Anápolis vence duelo com Anapolina na estreia do Goianão 2018

No primeiro confronto entre os times de Anápolis no Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis levou a melhor sobre a Anapolina, pelo placar mínimo e conquistou os primeiros pontos na competição estadual. O único gol da partida, válida pela 1ª rodada, foi marcado pelo atacante Assuério.

Com o resultado, o Grêmio Anápolis está com 3 pontos e aparece na 1ª colocação do Grupo B do Goianão 2018. A Anapolina, sem pontuar, lanterna do Grupo A.

Pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, o Grêmio Anápolis visita o Atlético, no Estádio Olímpico, sábado (20), às 17 horas. No dia seguinte, a Anapolina recebe o Itumbiara, no Jonas Duarte (Anápolis), às 17 horas.

1º tempo

A primeira etapa no Jonas Duarte foi de movimentação ofensiva e diversas chances de gols perdidas por Grêmio Anápolis e Anapolina. Os primeiros 15 minutos do duelo foram de total domínio da Raposa, que teve chances de gols com Zé Uilton e Assuério. Ambos, porém, não conseguiram passar pelo goleiro Rodrigo Calaça, que salvou a Xata em duas oportunidades.

Aos poucos, a posse de bola, que era de maior domínio do Grêmio Anápolis, passou a ficar equilibrada. O experiente meia Esquerdinha tentou abrir o placar com finalizações, mas sem sucesso. Pedro Oldoni, principal jogador da Anapolina, também arriscou, mas sem êxito.

Em uma falha de Esquerdinha, que errou a tentativa de passe, o placar do Jonas Duarte foi inaugurado. O meia perdeu a bola no meio-campo e deu início ao contra-ataque do Grêmio Anápolis. O atacante Assuério disparou, driblou o zagueiro Jonas e bateu na saída do goleiro Rodrigo Calaça: 1-0, Raposa.

2º tempo

O Grêmio Anápolis começou a etapa final com tudo. Logo aos 2 minutos, após cobrança de escanteio, Lucas recebeu sozinho na área da Anapolina e cabeceou tirando tinta da trave da meta do goleiro Rodrigo Calaça.

Sem organização e criatividade, a Anapolina tentava chegar ao campo de ataque por cruzamentos. Pedro Oldoni era o principal alvo, mas o atacante não conseguia concluir a gol. Aos 23 minutos da etapa complementar, Robson chegou a marcar após passe de Pedro Oldoni. O tento, no entanto, foi anulado por impedimento do jogador da Anapolina.

Nos minutos finais da partida, a Anapolina seguia demonstrando pouca efetividade no campo ofensiva e muitas dificuldades para sair do campo de defesa. O Grêmio Anápolis administrou o duelo e aguardo o apito final da partida para celebrar a primeira vitória do clube no Campeonato Goiano 2018.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 1ª rodada

Jogo: Grêmio Anápolis 1x0 Anapolina

Local: Jonas Duarte (Anápolis)



Árbitro: Wilton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Edson Antônio e Márcio Soares.

Grêmio Anápolis: João Vítor; Neno, Ramon, Lucas Cunha e Jeferson; Darlan (Cristian), Túlio, Caio e Zé Uilton; Brenner (Roniel) e Assuério (João Vitor). Técnico: Edson Júnior.

Anapolina: Rodrigo Calaça; Diogo Rangel, Guilherme Garutti, Jonas e Guto (Caio Henrique); Bruno Henrique (Jacó), Milton Júnior, Guilherme e Esquerdinha; Robson e Pedro Oldoni (Dé). Técnico: Vilson Tadei.

Gol: Assuério, aos 44 minutos do 1º tempo

Cartões Amarelos: Brenner, Jeferson (Grêmio Anápolis), Guilherme e Jonas (Anapolina)

Público pagante:

Público total:

Renda: R$