Esporte Grêmio Anápolis e Crac estreiam com vitória; Iporá e Itumbiara ficam apenas no empate O Grêmio bateu a Anapolina por 2 a 1. O Crac derrotou o Novo Horizonte, por 1 a 0, já Iporá e Itumbiara ficaram no 1 a 1

O domingo foi de muito futebol no interior goiano. Em Anápolis, o Grêmio não deu chances para a Anapolina e venceu por 2 a 1. Nos últimos três jogos, essa foi a terceira vitória da Raposa em cima da Xata, que venceu o rival local pela última vez em 2017, na Divisão de Acesso. Em Iporá, o time da casa ficou no empate com o Itumbiara, por 1 a 1, e em Ipameri, o Novo Horizonte f...