Esporte Grêmio Anápolis anuncio Sílvio Criciúma como novo treinador O comandante inicia os trabalhos à frente da equipe no dia 10 de dezembro

O Grêmio Anápolis já está se movimentando para o Goianão 2019. Nesta terça-feira (6), a equipe anapolina anunciou o nome de Sílvio Criciúma como o novo comandante da equipe para a próxima temporada. O treinador, que levou o Goiás ao título estadual, no ano passado, estava por último no Itumbiara. Sílvio Criciúma, de 47 anos, já começa o trabalho no dia 10 de ...