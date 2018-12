Esporte Grêmio acerta venda do ídolo Marcelo Grohe ao Al-Ittihad

Após 19 anos e 408 jogos disputados pelo time profissional do Grêmio, o goleiro Marcelo Grohe, de 31 anos, aceitou uma proposta milionária para se transferir ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ele tinha contrato até o fim de 2020 com o time gaúcho, que com sua saída vai receber 100% do pagamento pelos direitos econômicos. Os valores da negociação não foram divulgados,...