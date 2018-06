Esporte Governo russo reforça a segurança nas 11 cidades-sede da Copa do Mundo

Há novos personagens no cenário das ruas de Moscou, São Petersburgo e mais 9 cidades-sede da Copa do Mundo: há dois dias, grupos da tropa de elite Spetnaz, de combate avançado, e do time Alpha, antiterrorismo - ambos das forças especiais -, reforçam a vigilância nas áreas de concentração de público. O movimento, dizem as autoridades, já era previsto. Não houve ameaça...