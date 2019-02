Esporte Governo do Rio decreta luto de 3 dias por vítimas de incêndio no CT do Flamengo Governador Wilson Witzel determinou uma investigação minuciosa das causas do incêndio

O governo do Rio de Janeiro vai decretar luto de três dias em homenagem às vítimas do incêndio que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. “Quero manifestar meu mais profundo pesar por essa tragédia e prestar solidariedade às famílias das vítimas. Que Deus os receba e abençoe”, disse o gove...