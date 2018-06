Esporte Governo brasileiro lança cartilha para turistas que vão assistir à Copa na Rússia Brasil é o terceiro país que mais comprou ingressos para o Mundial, sendo cerca de 66 mil bilhetes

O Itamaraty e o Ministério do Esporte lançaram nesta quinta-feira um guia para os torcedores e turistas brasileiros que viajarão à Rússia para assistir à Copa do Mundo (clique aqui para ter acesso). O documento, elaborado em conjunto com a Embaixada do Brasil em Moscou, tem dicas sobre as leis do país, costumes, idioma, moeda, documentação e transporte. O guia est...