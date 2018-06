Esporte Gols, vitória, alegria, choro e desabafo marcam primeiro triunfo do Brasil na Rússia Seleção busca classificação e liderança na última rodada da 1ª fase

O apito do holandês Bjorn Kuipers, encerrando o jogo entre Brasil e Costa Rica, foi o gatilho para que Neymar caísse mais uma vez. No entanto, a queda não foi para tentar cavar uma falta e, sim, para esconder o “choro de alegria, de superação, de garra...”, conforme o astro brasileiro publicou em suas redes sociais. A vitória por 2 a 0, em São Petersburgo, só ocorreu com ...