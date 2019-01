Esporte Gols de Michael e Júnior Brandão dão vitória ao Goiás sobre o Vila Nova em clássico na Serrinha Atacante marcou o gol do triunfo esmeraldino por 1 a 0 sobre o rival colorado

O Goiás venceu o Vila Nova na tarde deste domingo (27) e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano. Com gols de Michael e Júnior Brandão, o time esmeraldino fez a festa dos mais de 9 mil torcedores que compareceram à praça esportiva. Com o resultado, o time esmeraldino segue na liderança com 9 pontos e o Vila Nova cai para 6º lugar na classificação geral. O primei...