Gols da vitória sobre o Itumbiara deixam Júnior Viçosa "mais leve" no Goiás

O Goiás conseguiu uma vitória para tirar o peso e dar ânimo para a sequência do Campeonato Goiano. Autor de dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre o Itumbiara, neste domingo (28), fora de casa, o atacante Júnior Viçosa acredita que não existem mais dúvidas de que ele pode ser um dos goleadores do clube em 2018. Segundo jogador, os dois gols, que saíram em um interv...