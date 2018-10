Esporte Gols bem distribuídos é marca do time esmeraldino Além do artilheiro da Série B, clube tem outros 14 jogadores que já balançaram as redes

Dono do segundo melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro (ao lado do Atlético, ambos com 43 gols na competição), o Goiás surpreende pela distribuição de gols dentro da equipe. Apesar de ter Lucão, artilheiro do campeonato com 13 gols, o alviverde já teve ajuda de outros 14 jogadores diferentes no time para chegar nesse número expressivo de gols marcados, que é...