Esporte Goleiro valoriza passagem de Márcio Fernandes na Aparecidense e vê 'diferente' jogo na sexta à tarde Equipe de Aparecida de Goiânia abrirá 6ª rodada do Goianão fora de casa, contra o Novo Horizonte. Na sequência, time recebe a Ponte Preta pela Copa do Brasil

A repetição da história de anos anteriores, de começos ruins e fins bons da Aparecidense no Estadual, é a única alternativa que imagina o goleiro Pedro Henrique para a equipe na sequência do Goianão 2019. "Não podemos nos acostumar com isso de sempre começar de um jeito não ideal. Mas o importante é ressaltar que a gente conseguiu dar a volta por cima nesses outros...