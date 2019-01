Esporte Goleiro pede paciência após derrota no clássico Autor de várias defesas diante do Goiás, Rafael Santos justifica atuação irregular por trabalho em estágio inicial

A derrota por 2 a 0 para o Goiás no clássico do último domingo (27) poderia ter sido mais elástica. O responsável por evitar um prejuízo maior para o Tigre foi o goleiro Rafael Santos, que apesar dos gols sofridos, executou boas defesas. Na reapresentação do Tigre, o arqueiro pediu paciência à torcida e tranquilidade para a sequência do Campeonato Goiano. "Pelo ...