Goleiro Ospina rechaça favoritismo da Colômbia na estreia contra o Japão

A goleada por 4 a 1 aplicada pela Colômbia sobre o Japão na última Copa do Mundo, em 2014, no Brasil, e a boa campanha naquele Mundial não são suficientes para colocar a seleção colombiana como favorita para o novo confronto entre as equipes nesta terça-feira, às 9 horas (de Brasília), em Saransk. Ao menos é o que pensa o goleiro Ospina, que rechaçou o favoritismo ao diz...