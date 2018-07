Esporte Goleiro Jefferson sofre trauma no pescoço, quebra dois dentes e dorme em hospital Como reflexo da pancada que levou, Jefferson ainda ficou sem voz por alguns minutos e teve uma pequena fratura da cartilagem tireoide

O goleiro Jefferson, do Botafogo, se deu muito mal na dividida com Lucas Paquetá na jogada do segundo gol do Flamengo, já aos 7 minutos do primeiro tempo do clássico realizado na noite de sábado, no Maracanã, onde precisou ser substituído por Saulo no confronto no qual a sua equipe foi derrotada por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo confirmou, por meio de...