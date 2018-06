Esporte Goleiro islandês ainda celebra pênalti defendido de Messi: 'Não podia acreditar' Hannes Halldorsson defendeu um pênalti de Messi e ainda não consegue esquecer o feito

A Islândia estreou em Copas do Mundo no último sábado e arrancou um ponto da Argentina com o empate por 1 a 1, em Moscou. O resultado só foi garantido graças ao goleiro Hannes Halldorsson, que defendeu um pênalti de Messi e ainda não consegue esquecer o feito. Eleito melhor jogador da partida, Halldorsson, que é cineasta e dirigiu um comercial da Coca-Cola que ci...