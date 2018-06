Esporte Goleiro Gallese aposta na posse de bola do Peru para vencer Dinamarca na estreia Seleções se enfrentam no sábado (16), às 13h (de Brasília)

O goleiro do Peru Pedro Gallese afirmou nesta quarta-feira que o objetivo do Peru é passar da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. E, para alcançar o objetivo, a equipe tem de vencer a Dinamarca na estreia, sábado, às 13 horas (de Brasília), em Saransk, pelo Grupo C. Diante de um adversário forte fisicamente, Gallese sugere que a seleção peruana use a posse de b...