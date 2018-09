Esporte Goleiro do Vila Nova comemora chance contra líder Com suspensão de titular, Rafael Santos jogará diante do Fortaleza e não se assusta com poder de ataque rival

Com a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova terá o desafio de encarar o melhor ataque da competição no duelo contra o Fortaleza, nesta sexta-feira, no Ceará, e terá uma peça nova na engrenagem. O goleiro Rafael Santos, de 29 anos, vestirá a camisa 1 para substituir Mateus Pasinato. Contratado junto ao Bahia, Rafael Santos chegou ao Vila Nova ...