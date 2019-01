Esporte Goleiro do Goiás está pronto para ser testado

Ao lado do Crac, de Catalão, o Goiás é um dos clubes que ainda não levaram gols neste início de Campeonato Goiano. Nas duas primeiras rodadas, o alviverde enfrentou times que não exigiram muito do sistema defensivo, sobretudo do goleiro Sidão. Contratado com grande expectativa, o jogador sabe que, domingo (27), contra o Vila Nova, pode ser seu grande teste com a ca...