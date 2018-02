Goleiro diz que Tigre tem de saber lidar com oscilação

Vila Nova e Goiás chegam embalados para o clássico entre eles, amanhã. Porém, do lado colorado, mesmo com 1 ponto a menos -12 do Goiás e 11 do Vila-, o time possui resultados mais consistentes, além das vitórias nos clássicos. A equipe vilanovense é a única invicta no Goianão, com 3 vitórias e 2 empates.O bom começo no estadual não ilude o goleiro Mateus Pasinato, d...