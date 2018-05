Esporte Goleiro diz que realizará sonho de disputar uma Copa; veja repercussão nas redes sociais Cássio, do Corinthians, comemorou convocação pelo Instagram, assim como Geromel e Fred

O goleiro Cássio, do Corinthians, se manifestou por meio do Instagram após a convocação para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (14). O jogador utilizou uma imagem sua como uma figurinha do álbum da Copa e brincou: "Figurinha garantida". "É uma convocação que vem para gratificar todo o trabalho realizado. Será uma honra vestir a camisa do Brasil e realizar o sonh...